Musul'daki yangında 93 kişi hayatını kaybetti, salon sahibi yakalandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Musul'un Hamdaniye ilçesindeki yangında 93 kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu sahibinin Erbil'de yakalandığını duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Musul'un Hamdaniye ilçesindeki yangında 93 kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu sahibinin Erbil'de yakalandığını duyurdu.
IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından IKBY Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığı'nın aralarında salonun sahibi Semir Süleyman Krumi Rafo Asu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi.
Tutuklama emrinin alınmasının ardından, IKBY Güvenlik Konseyi kurumlarının salonun sahibini Erbil'de tutuklayarak Irak İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği kaydedildi.