Musul'daki düğün salonu yangınında 93 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde çıkan yangında 93 kişi öldü, düğün salonu sahibi ise yakalanması için operasyon başlatıldı.

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan ve 93 kişinin öldüğü açıklanan yangın sonrası düğün salonunun sahibinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye, olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.

Olay sonrası düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlattıklarını kaydeden Atiye, salonda çalışan 9 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi.

Atiye, düğün salonu sahibinin Erbil'e kaçtığını öğrendiklerini ve bu kişinin yakalanması için IKBY makamlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.