Musul'da Kimliği Belirsiz 11 Ceset Bulundu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın işgalinden 6 yıl sonra enkaz altından kimliği belirsiz 11 ceset daha bulundu. Sivil savunma ekipleri, cesetleri adli tıp kurumuna teslim etti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işgalinden 6 yıl önce kurtarılan Musul kentinde kimliği belirsiz 11 ceset daha bulundu.

Irak'ın Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen enkaz altından cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, kentin Eski Meydan bölgesinde enkaz kaldırmaları çalışmalarında kimliği belirsiz 11 ceset tespit etti. Çıkarılan insan kalıntıları, kimliklerin belirlenmesi için adli tıp kurumuna teslim edildi.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından bu yana enkaz altından 5 bin 244 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Musul, Temmuz 2017'de yaklaşık 3 yıl sonra DEAŞ'tan tamamen geri alınmıştı. - ERBİL