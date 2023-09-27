Musul'da düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetti

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, Musul'da 93 kişinin ölümüne neden olan düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını belirtti.

Şammari, Musul'da olay yerinde yaptığı açıklamada, söz konusu salonda güvenlik prosedürlerine uyulmadığını ve düğün sırasında kullanılan havai fişeklerin salondaki yangına neden olduğunu söyledi.

Yangın sonucu ateş alan salonun tavanının düğüne katılanların üzerine çöktüğünü aktaran Şammari, güvenlik şartlarına uyulmaması noktasında suçlu olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında ölü ve yaralı sayısını güncelleyerek can kaybının 93, yaralı sayısının ise 100 olduğunu duyurmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaşanan olaylardan dolayı ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.