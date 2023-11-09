Muş Varto'da Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Muş'un Varto ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Diyanet Sen Vakfı tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in bombaları altında evsiz kalan Filistinlilere ulaştırılacak.

MUŞ'un Varto ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Diyanet Sen Vakfı tarafından Filistin yararına kermesi düzenledi.

Varto Belediyesi İş hanı önünde kurulan stantlarda, 1 gün boyunca düzenlenecek kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in bombaları altında evsiz kalan Filistinlilere ulaştırılacak. Varto ilçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı, kermes stantları açarak yardım kampanyası düzenledi. Gelirinin Filistin'e gönderileceği kermeste, İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocaları, Varto Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri, AK Parti İlçe Başkanlığı ve kadınların hazırladığı yemek, tatlı, el işleri satışa sunuldu.

Varto İlçe Müftü vekili Tacettin Erciyes, Filistinli kardeşlerimize yardım noktasında duyarlılık ve hassasiyet göstermeleri noktasında halka çağrıda bulundu. Filistinli, Müslümanlara yardım etmenin bir sorumluluk olduğunu ifade den Erciyes, 'Özellikle Varto halkı adına düzenlediğimiz kermese katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Filistin'de ve Gazze'de yapılan katliamı şiddetle kınıyorum. Bir an önce bu katliamın son bulmasını diliyorum. Ağlıyoruz ama ağlatamıyoruz, hissediyoruz ama hissettiremiyoruz, acımızı yüreğimize gömmekle olmayacak sadece elimizden gelen bütün maddi manevi fedakarlığı yaparak onları dualarımızda eksik etmeyeceğiz. Bu şekilde birlik ve beraberliğimizi sağlamış olacağız diye konuştu.

Varto Müftülüğü ve Diyanet Sen Vakfı Başkanlığı'nın katkılarıyla yapılan kermese herkesin karınca kararınca bir şeyler alarak destek çıkmasını isteyen İlçe Vaizi Miyaser Güneş ise 'Kermesimiz Filistin yararına yapılan bir kermes. Burada yiyeceklerin tamamı kadınlar tarafından yapılmıştır. Bazı giyim eşyalarını da yardımsever vatandaşlarımız verdi. Geliri Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız' dedi.Filistin'de yaşanan zulmü protesto etmek ve katkıda bulunmak üzere yardım etmek amacıyla Vartolular olarak kenetlendiklerini ifade eden Abdulkadir Özkan, Biz Vartolular gibi tüm Müslümanların kenetlenmelerini istiyoruz diye konuştu. (DHA)