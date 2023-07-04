Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Muş'un Bulanık ilçesinde başladı. Kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek. İlçe Müftü Vekili Servet Güler, kurslara 130 öğreticiyle 2 bin 200 öğrencinin katılacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Muş'un Bulanık ilçesinde başladı.

Kentte düzenlenen kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İlçe Müftü Vekili Servet Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün camilerde Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

130 öğreticiyle yaz tatili boyunca şimdilik 2 bin 200 öğrenciye hem Kur'an'ı Kerim öğretileceğini hem de dini bilgilerin aktarılacağını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl yaz aylarında evlatlarımızın bir taraftan Kur'an ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini ve ahlaki bilgilerle donanması için yaz Kur'an kursları gerçekleştiriyoruz. Bu yaz camilerimizde Kuran-ı Kerim'i ve bunun yanında dini değerlerimizi de öğretmeye çalışacağız. Bunun en güzel yanı camiye gelip değerlerini cami ahlakını öğrenmektir. Bu kurslar bizler için birer bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir."