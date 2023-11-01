Muş'ta havalimanında tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı

Muş Alparslan Havalimanında yapılan aramada şüphelinin çantasında 3 tarihi obje ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta havalimanında çantasında tarihi eser bulunan kişi, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 31 Ekim'de Muş Alparslan Havalimanında X-Ray cihazından geçen şüphelinin valizinde yapılan aramada 3 tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.