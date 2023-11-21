Haberler

MÜRETTEBAT, EŞYALARINI ALMAK İÇİN GEMİYE GELDİ

,
Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Zonguldak Ereğli Hava Durumu Kaza Dünya Güncel Haberler

title