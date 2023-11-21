MÜRETTEBAT, EŞYALARINI ALMAK İÇİN GEMİYE GELDİ
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya