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MÜRETTEBAT, EŞYALARINI ALMAK İÇİN GEMİYE GELDİ

21 Kasım 2023 11:31 , Son Güncelleme: 11:32 Dünya Haberleri Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.