Muratpaşa Belediyesi, Polonya'nın Lomza kentiyle iş birliği niyet belgesi imzaladı

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Oldtown Festivali'nin katılımcı şehirleri arasında yer alan Polonya'nın Lomza kentiyle 'İş Birliği Niyet Belgesi' imzaladı. Belge, Lomza'nın kent hakkını elde etmesinin 605'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi heyeti, Polonya'nın tarihi 10. yüzyıla kadar uzanan, 65 bin nüfuslu Lomza şehrinin kent hakkını elde etmesinin 605'inci yıl dönümü törenlerine katıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali'nin katılımcı şehirleri arasında yer alan Lomza'nın Belediye Başkanı Mariusz Chrzanowski'nin davetiyle yapılan ziyaret kapsamında Lomza Şehir İdaresi ile Muratpaşa Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bildirgeyle; eğitim, kültür, spor, yerel yönetim, kültürel varlıkların korunması gibi alanlarda iş birliği ve deneyim paylaşımı ortaya kondu.

Ziyarette, Lomza Devlet Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ulusal Yerel Yönetimler Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimin Uluslararası İş Birliğinin Yasal ve Örgütsel Yönleri' konulu konferansa Muratpaşa heyeti de katıldı. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Vural Korkmaz'ın konuşmacı olduğu konferansta, uluslararası iş birlikleri bağlamında yerel yönetimin geleceği tartışıldı.