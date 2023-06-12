Mumbai'de Biparjoy kasırgası uçak seferlerini olumsuz etkiledi

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de Biparjoy kasırgasının şiddetlenmesi sonucu kötüleşen hava koşulları, Pazar akşamı kentteki uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Çok sayıda uçuş iptal edilirken, bazı uçaklar piste iniş yapamadı ve yüzlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

YENİ DELHİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'nın finans başkenti Mumbai'deki yetkililerin Pazartesi günü yaptıkları açıklamaya göre, Pazar akşamı kentteki uçak seferleri, Biparjoy kasırgasının şiddetlenmesi sonucu kötüleşen hava koşullarından olumsuz etkilendi.

Biparjoy kasırgasının ülkenin doğu ve orta kısımları ile komşu Umman Denizi'nin kuzeydoğusu üzerinde aşırı şiddetli kasırgaya dönüşmesinin ardından, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar Mumbai'yi etkisi altına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mumbai havalimanındaki çok sayıda uçak seferi iptal edildi veya gecikmeli hareket etti. Ayrıca bazı uçaklar piste iniş yapamazken, yüzlerce yolcu uçuşlarını saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Air India tarafından Pazar gecesi yayımlanan açıklamada, "Kötü hava koşulları ile Mumbai havalimanındaki 09/27 pistinin geçici olarak kapatılmasına ek olarak kontrolümüz dışındaki diğer önemli faktörler, bazı uçuşlarımızda gecikmelere ve iptallere neden oldu" ifadeleri yer aldı.

Mumbai'deki Marine Drive istikametinde Pazartesi günü yüksek gelgit dalgaları gözlenirken, kıyı eyaleti Maharashtra'nın bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayınlamdı.

Hindistan Meteoroloji İdaresi (IMD), Biparjoy kasırgasının Perşembe günü Gujarat'taki Saurashtra ve Kutch kıyılarına geçmesinin beklendiğini ve bölgede hızı saatte 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarların gözlemlenebileceği uyarısında bulundu.