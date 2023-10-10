Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye su ve gıda yardımı çağrısında bulundu. Sadr, Filistinlilere destek verilmesini isteyerek, Irak'tan yardım göndermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Mısır, Suudi Arabistan ve İran'a da destek çağrısı yaptı.

Mukteda es-Sadr, Gazze'ye su ve gıda yardımı çağrısında bulundu

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Filistin'e destek için abluka altındaki Gazze'ye su ve gıda yardımı çağrısında bulundu.

Basına açıklama yapan Sadr, İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'deki Filistinlilere destek verilmesini istedi.

Sadr, Gazzelilere su ve gıda yardımı çağrısında bulunarak, Irak'tan sivillere gereken ihtiyaç maddelerini göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Şii lider, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'a da Filistinlilere destek çağrısı yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.