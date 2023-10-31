Muğla Seydikemer'de Ziraat ve Makilik Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ziraat ve makilik yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ziraat ve makilik yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile söndürüldü.

Seydikemer ilçesi Boğaziçi bölgesinde ziraat ve makilik alanda başlayan orman yangını sonrası bölgeye karadan çok sayıda arazöz ve havadan 4 helikopter 6 uçak sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan yoğun müdahale sonrası yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bölgedeki kara ekipleri yanan sahada alevlerin tekrar parlamaması için soğutma çalışması sürdürüyor. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. - MUĞLA