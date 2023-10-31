Muğla Seydikemer'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisi ve makilikte çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilikte saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.