Muğla'nın Milas ilçesinde lastik botta 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenler tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.