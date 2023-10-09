Haberler ›› Dünya ›› Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı. Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi. Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.