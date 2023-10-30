Muğla'nın Datça ilçesinde 63 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, iki ayrı lastik botta 63 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenler tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.