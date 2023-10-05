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Muğla'nın Datça ilçesinde 46 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.