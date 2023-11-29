Muğla'nın Datça ilçesinde 43 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta bulunan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.