Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan 18 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.