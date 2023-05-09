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Muğla'nın Dalaman Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Dalaman Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

Muğla'nın Dalaman açıklarında, bugün saat 18.22'de, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Dalaman açıklarında, bugün saat 18.22'de, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Muğla'nın Dalaman açıklarında bugün saat 18.22'de, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Fethiye Körfezi olarak bildirdi. Rasathane depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu

Kaynak: ANKA / Dünya

Dalaman Muğla Dünya Haberler

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