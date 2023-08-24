Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA