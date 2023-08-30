Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA