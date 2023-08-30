Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.