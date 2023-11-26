Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12 göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.