Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde birçok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine bölge Sahil Güvelik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA