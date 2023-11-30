Muğla'da Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarılırken, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında yaşanan ikinci düzensiz göç olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA