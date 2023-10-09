Muğla'da Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan toplam 22 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA