Muğla'da Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 17 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisine alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalandı. - MUĞLA