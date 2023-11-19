Muğla'da Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildi, 66 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ki düzensiz göçmen olayında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Fiber tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA