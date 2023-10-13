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Muğla'da yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.