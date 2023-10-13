Muğla'da yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya