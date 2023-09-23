Muğla'da yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında hareketli bir yelkenli tekne içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Ekiplerce yapılan kontrollerde tekne içerisinde 43 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınıp karaya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA