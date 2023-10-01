Muğla'da Yasa Dışı Göçmenlerden Yardım İsteği
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen, yorulunca yardım talebinde bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yorulunca yardım istedi.
Datça ilçesi sahilinden gece saatlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yüzmeye başlayan düzensiz göçmen, bir süre yüzdükten sonra yorulunca yardım talebinde bulundu. Datça açıklarında görevli sahil güvenlik ekipleri yüzerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya