Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 40 düzensiz göçmeni yakaladı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan lastik bot ile Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan lastik bot ile Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halinde lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik içinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Datça ilçesi açıklarında can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içinde 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA