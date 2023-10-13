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Muğla'da Otman Mahallesinde İkinci Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin en uzak yerleşim birimlerinden Denizli il sınırındaki Otman Mahallesinde dört gün içinde çıkan ikinci orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Köyceğiz Otmanlar Mahallesinde saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında 0,5 hektar alan zarar gördü. Bölgede orman ekipleri tarafından soğutma çalışması devam ediyor.