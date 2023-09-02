Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve helikopterler de destek veriyor.