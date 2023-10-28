Muğla'da Orman Yangını: Yarım Hektarlık Alan Zarar Gördü
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında yarım hektarlık alanda zarar oluştu. Bencik Mahallesi Oburcak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını karadan yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı. Yangında, yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında yarım hektarlık alanda zarar oluştu.
Bencik Mahallesi Oburcak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.
Yangında, yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.