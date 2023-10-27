Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bencik Mahallesi Oburcak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Dünya