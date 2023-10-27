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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.