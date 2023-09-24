Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, makilik alanda başlamış olup, helikopter, uçak ve arazöz ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Dağdibi Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Menteşe kırsal Dağdibi Mahallesinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen makilik alanda başlayan yangın sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye helikopter uçak ve arazöz ekipleri sevke edildi.

Havadan uçak ve helikopterlerin, yerden ise arazöz ekiplerinin müdahalesi ile makilik alanda başlayan orman yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Arazöz ekipleri yanan sahada soğutma çalışması yapıyor. - MUĞLA