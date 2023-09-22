Muğla'da Müftüler Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftüler değerlendirme toplantısı yapmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri değerlendirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftüler değerlendirme toplantısı yapmak amacıyla bir araya geldi.

İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Müftüler toplantısı Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün ev sahipliğinde Köyceğiz'de gerçekleştirildi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında 13 ilçe müftüsünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılda birlikte kutlanmasına karar verdiği Mevlid-i Nebi Haftası ile 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yapılacak etkinlik ve programların değerlendirilmesi yapıldı. - MUĞLA