Muğla'da Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armella koyunda mahsur kalan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella koyunda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Armella koyu mevkiinde karadan ulaşım olmayan bölgede düzensiz göçmenler mahsur kaldı. Göçmen kaçakçıları tarafından tekne ile koya terk edildiği düşünülen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma botu ve dalış timi düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Koyda mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA