Muğla'da lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan lastik bot içindeki 22 düzensiz göçmen Mobil radara yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareket halinde olan ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan adlarına geçiş hazırlığındaki hareketli bot görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durduruldu. Lastik içindeki 22 düzensiz göçmen yakalanırken, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA