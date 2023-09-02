Muğla'da İtalya'ya gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde yasa dışı yollardan İtalya'ya gitme çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça açıklarında yelkenli tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak teknede yapılan aramada 39 Irak, 6 İran ve 5 Filistin uyruklu toplam 50 düzensiz gözmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - MUĞLA