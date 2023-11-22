Muğla'da Gençlik Buluşması: Gençliğe Değer Projesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğe Değer' projesi kapsamında Hamitköy Mahallesi gençleriyle bir araya gelindi. Programda yatsı namazı eda edildi ve Filistin'e destek konuşuldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençliğe Değer " projesi çerçevesinde Hamitköy Mahallesi gençleriyle bir araya geldi.

Hamitköy Mahallesi Camii İmam-Hatibi Ali Akduman ve Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Rauf Evleksiz'in organize ettiği programda gençlerle beraber yatsı namazı eda edildi. Gençlik koordinatörü Vaiz Rauf Evleksiz'in vatan sevgisi, İslam'ın kutsalları ile dünyanın gözü önünde çocukların, gençlerin, yaşlıların katledildiği Filistin'in acısını paylaşan karşılıklı sohbeti, soru-cevap faslından sonra hayırsever cemaat tarafından yapılan ikramlar ile gençlik buluşması sona erdi. - MUĞLA