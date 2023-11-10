Muğla'da Arızalanan Fiber Teknede Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu
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Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talepleri üzerine sahil güvenlik botu gönderildi ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan fiber tekne ile çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin teknesi arıza yapınca yardım istediler.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmalarına üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya