Muğla'da 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39'u yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan 3 operasyonda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39'u yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki göçmenler kurtarıldı ve yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan 3 operasyonda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39'u yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 77 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA