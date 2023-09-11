Muğla'da 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen ise yakalandı.