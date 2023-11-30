Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23'ü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bir lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23'ü yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki ayrı lastik bot içerisindeki toplam 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA