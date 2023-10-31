Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki olayda toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA