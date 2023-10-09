Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen olayında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen ve bir kaçakçılık şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen olayında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarına yakalanan hareketli lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalanırken, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde 28 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yapması sonucu yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA