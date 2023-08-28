Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplamda 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplamda 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki toplam 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA