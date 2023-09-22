Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisine alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 40 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA